Sevgilisini öldüren kadına şiddet indirimi

Konya’da, kendisine şiddet uygulayan sevgilisini öldüren Muradiye Koçcu, haksız tahrik ve iyi hâl indirimleriyle 12 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme gerekçe olarak kadın cinayetlerinin psikolojik etkisini gösterdi
Konya'da mahkeme emsal temsil edecek bir karara imza attı. Daha önce birlikte yaşadığı ve kendisine şiddet uygulayınca uzaklaştırma kararı aldırdığı Yunus Bozdağ'ı (26), bıçaklayarak öldüren Muradiye Koçcu, "Kasten adam öldürme" suçundan yargılandığı davada, "Haksız tahrik" ve iyi hâl" indirimleriyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın görüldüğü Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, kadına verilen "haksız tahrik" indirimini gerekçelendiren kararında, Bozdağ hakkında, olaydan önce Koçcu'ya yönelik şiddet içeren davranışları nedeniyle uzaklaştırma kararı verildiğini belirtti.
ORANTİLİ İNDİRİM
Olay günü annesi ve ablasıyla eşyalarını toplamaya giden Koçcu'nun, Bozdağ ve ağabeyinin geldiğini görünce sorun çıkacağı düşüncesiyle karakolu arayarak durumu bildirdiği anlatılan kararda, Bozdağ'ın Koçcu'ya hakaret edip, şiddet içeren davranışlarda bulunduğu, eşyalarını almasını engelleyip saldırdığı vurgulandı. Koçcu'nun da Bozdağ'dan kaynaklanan öfke ve elemin etkisi altında üzerine atılı suçu işlediği belirtilen kararda, cezadan orantılı bir şekilde indirime gidildiği ifade edildi. Kararda ayrıca, cezasının belirlenmesinde, Bozdağ'ın haksız eylemlerinin yanı sıra toplumun sosyal-kültürel yapısı, son zamanlarda artan kadına karşı şiddet eylemleri, meydana gelen kadın cinayetlerinin kadınlar üzerindeki etkileri ve bu durumun Koçcu üzerinde doğurduğu psikolojik sonuçlarının da değerlendirildiği vurgulandı.