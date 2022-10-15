Sevgilisini öldüren zanlıyı jandarma ekipleri yakaladı

Elazığ'ın Sarıçubuk köyünde meydana gelen olayda, bölgedeki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede kadının Tekirdağ'dan birkaç gün önce Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesindeki JASAT ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip 4 saatlik çalışmanın sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü.'yü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.





Elazığ’da vahşet! Kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezinin yanına attı | Video

Operasyonda yakalanan N.Ü, sevgilisi Hüsniye Keskinbaş'ı aralarında çıkan tartışma sebebiyle öldürüp cansız bedenini aracın bagajına atarak çöp toplama merkezi yakınına bıraktığını itiraf etti. Gözaltına alınan Ö.D. ve N.Ü. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda N.Ü. tutuklanırken Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.