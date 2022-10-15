Sevgilisini öldürüp cesedi çöpe attıçöpe

Elazığ'da önceki gece saatlerinde Sarıçubuk köyünde çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede kadının Tekirdağ'dan birkaç gün önce Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş (29) olduğu belirlendi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesindeki JASAT ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip 4 saatlik çalışmanın sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Nadir Üstün (41) ve Ö.D.'yi operasyonla gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca ve 1 kurusıkıdan dönme tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Üstün, sevgilisi Keskinbaş'ı aralarında çıkan tartışma sebebiyle öldürüp cansız bedenini aracın bagajına atarak çöp toplama merkezi yakınına bıraktığını itiraf etti. Gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi. Üstün tutuklanırken Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.