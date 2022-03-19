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Giriş Tarihi: 19.3.2022

Sevgilisini öldürüp intihar etti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sevgilisini öldürüp intihar etti
İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin otoparkında İ.B.(21) adlı erkek, tartıştığı sevgilisi Y.S.(21)'ye tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın da hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Ataköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, İ.B. isimli erkek, otoparkta tartıştığı sevgilisi Y.S.'ye tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybetti. İ.B.'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiftin cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
İki gencin de öğrenci oldukları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Sevgilisini öldürüp intihar etti
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