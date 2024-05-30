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Giriş Tarihi: 30.5.2024

Sevgilisini öldürüp kendi canına kıydı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sevgilisini öldürüp kendi canına kıydı
Ankara'nın Çankaya ilçesi Akpınar mahallesindeki bir apartmanda S.Ö (42) ile sevgilisi S.D. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ö. yanında bulunan tabanca ile kız arkadaşı S.D.'yi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede S.Ö. ve S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana'da ise Murat K., boşandığı eşinin kaldığı ve kendisine ait olan evde tartıştığı eski baldızı Deniz T. (21) ve arkadaşı Şahan Uğurlu'ya av tüfeğiyle ateş açtı. Murat K. olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Uğurlu, kurtarılamadı. Deniz T.'nin tedavisi devam ediyor.
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Sevgilisini öldürüp kendi canına kıydı
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