Sevgilisini öldürüp kendini astı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir şahıs, sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar etti. Olay, merkez ilçeye bağlı Eskicami- Ortacami Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Aysun A. (24), evinde erkek arkadaşı Baver G. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baver G., Aysun A.'yı boğazından bıçakla yaraladı. Ardından da kendini asarak intihar etti. Genç kızdan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemesinden sonra cenazeler, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.