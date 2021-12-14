Sevgilisini silahla başından vurdu

Kadıköy'de bir restoranda pazar günü meydana gelen olayda Tolga Ergen (44), sevgilisi Demet S.'yi (38) kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla başından vurdu. Tolga Ergen kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde bulundu. Başından yaralanan Demet S.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Genç kadının 1 ay önce şüpheliden 'tehdit' nedeniyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Tolga Ergen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.