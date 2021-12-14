Sevgilisini silahla başından vurdu! Skandal savunma: ‘’Erkekliğime laf edince…’’

Kadıköy'de 12 Aralık günü bir restoranda meydana gelen olayda iddiaya göre restoranın içinde Tolga Ergen (44), Demet S.'yi (38) kurusıkıdan bozma olan ruhsatsız tabancayla başından yaraladı. Silahlı adam olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

'OYSA BANA ZARAR VERMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'

Tabancayla başından yaralanan Demet S., emniyet ifadesinde bulundukları mekanda erkek arkadaşı olan şüpheli Ergen'le tartışma halinde olduklarını belirterek 'Aramız kıskançlık sebebiyle bozuktu, 1 haftadır konuşmuyorduk. Bugün benimle görüşmek istedi. Buluştuğumuz yerde otururken 'Sana hiçbir zaman zarar vermeyeceğim' diyordu. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Kendisi hakkında geçmişte de şikayetçi olmuştum. Tolga Ergen hakkında aile mahkemesinden tedbir kararı çıkartılmasını istiyorum' diyerek şüpheli Ergen'den şikayetçi olduğunu aktardı.