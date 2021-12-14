Sevgilisini silahla başından vurdu! Skandal savunma: ‘’Erkekliğime laf edince…’’

Kadıköy'de 12 Aralık günü bir restoranda meydana gelen olayda iddiaya göre restoranın içinde Tolga Ergen (44), Demet S.'yi (38) kurusıkıdan bozma olan ruhsatsız tabancayla başından yaraladı. Silahlı adam olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
'OYSA BANA ZARAR VERMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'
Tabancayla başından yaralanan Demet S., emniyet ifadesinde bulundukları mekanda erkek arkadaşı olan şüpheli Ergen'le tartışma halinde olduklarını belirterek 'Aramız kıskançlık sebebiyle bozuktu, 1 haftadır konuşmuyorduk. Bugün benimle görüşmek istedi. Buluştuğumuz yerde otururken 'Sana hiçbir zaman zarar vermeyeceğim' diyordu. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Kendisi hakkında geçmişte de şikayetçi olmuştum. Tolga Ergen hakkında aile mahkemesinden tedbir kararı çıkartılmasını istiyorum' diyerek şüpheli Ergen'den şikayetçi olduğunu aktardı.
'ERKEKLİĞİME LAF EDİNCE DAYANAMADIM'
Gözaltına alınan şüpheli Tolga Ergen ise emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta verdiği ifadesinde şüpheli adam, 'Demet 4 yıllık sevgilimdir. Demet'le geçen hafta Karadeniz turu yaptık. Oradayken tartıştık ve o benden 1 gün önce İstanbul'a döndü. Olay günü buluştuğumuzda bana erkekliğimle alakalı ağır laflar söyledi. Ben de sinirlendim ve şarjöründe 5 mermi olan tabancamı Demet'i korkutmak amaçlı kafasına doğru sıktım. Silahın patlayacağını bilmiyordum. Demet kafasını bir an çevirince denk geldi. Olayın şokuyla da oradan kaçtım' sözlerini sarfetti.
KORKUTMAK AMAÇLI YAPTIĞINI İDDİA ETTİ
Mekandan çıktıktan sonra pişman olduğunu ve geri döndüğü sırada polislerin kendisini yakaladığını söyleyen şüpheli Tolga Ergen, savcılık ifadesinden sonra 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda şüpheli adam, silahı ateş etmek amacıyla değil, korkutmak amaçlı doğrulttuğunu, silah ateş aldığında korkudan olay yerinden ayrıldığını, o sırada polislerin kendisini yakaladığını, silahı müştekiye hediye ettiğini ancak aynı evde oldukları için silahın kendisinde durduğunu belirterek pişman olduğunu dile getirdi.
SİLAHLI SEVGİLİ TUTUKLANDI
Hakimlik, sorgu bitiminde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğini ikrar etmesi, olayla ilgili kamera kayıtlarının olması, hastane raporunda müştekinin silahla yaralandığının bildirilmesi, delillerin tam toplanmamış olması ve şüphelinin kaçma şüphesi olması gerekçeleriyle şüpheli Tolga Ergen'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.