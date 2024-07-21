Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

zmir'in Bayraklı ilçesinde İ.Z. (24) ile birlikte yaşadığı sevgilisi Sidar Şimşek (20) arasında, önceki gece sokak ortasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki bıçağı çıkaran İ.Z. ,genç kadını defalarca bıçaklayıp, kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İ.Z.'yi yakalarken, Sidar Şimşek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Şimşek, kurtarılamadı. Şimşek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İ.Z.'nin sorgusu sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.