Sevgilisini sokak ortasında dövdü: Vatandaşlar film gibi izledi!

Darp edilen kadın dakikalarca aracı tekmeledi! Vatandaşların tepkisizliği pes dedirtti | Video
Kavga öğle saatlerinde Karacayır Muhtarlığının önünde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen bir kadın ile erkek arasında sokak ortasında tekmeli tokatlı, yumruklu kavga yaşandı.
Erkek şahıs vatandaşların gözleri önünde genç kadını yere yatırarak dakikalarca yumrukladı. Olay yerine sevk edilen asayiş ekipleri genç kadın ile dostu olduğu iddia edilen adamı ayırırken, genç kadının bıçak çekti. Polisleri görünce de bıçağı bir aracın altına attı. Bıçak polisler tarafından aracın altından çıkartılarak, delil olarak alındı.
Öfkesine hakim olamayan genç kadın; "İki yıldır beni kandırıp duruyorsun" diyerek, kendisini darp eden adamın lüks aracını tekmeledi. İki şahıs polis tarafından gözaltına alınarak, Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Kavgaya şahit olan vatandaşlar gelişmeleri adeta film seyreder gibi seyretti. Kavga ile kadının çığlıkları kameralara an ben an yansıdı.