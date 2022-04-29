Sevgilisini sokak ortasında dövdü: Vatandaşlar film gibi izledi!

Öfkesine hakim olamayan genç kadın; "İki yıldır beni kandırıp duruyorsun" diyerek, kendisini darp eden adamın lüks aracını tekmeledi. İki şahıs polis tarafından gözaltına alınarak, Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Kavgaya şahit olan vatandaşlar gelişmeleri adeta film seyreder gibi seyretti. Kavga ile kadının çığlıkları kameralara an ben an yansıdı.