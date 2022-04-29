Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisini sokak ortasında dövdü: Vatandaşlar film gibi izledi!
Giriş Tarihi: 29.4.2022 16:54 Son Güncelleme: 29.4.2022 16:56

Sevgilisini sokak ortasında dövdü: Vatandaşlar film gibi izledi!

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Sevgilisini sokak ortasında dövdü: Vatandaşlar film gibi izledi!

Bolu’da bir kadın ile erkek arasında çıkan kavga korku dolu anlar yaşattı. Dayak yiyen kadının bıçak çektiği iddia edilirken, olaya tanıklık eden vatandaşlar kavgayı film seyreder gibi seyretti. Darp edilen kadın dakikalarca kendini döven adamın aracını tekmeledi.

Darp edilen kadın dakikalarca aracı tekmeledi! Vatandaşların tepkisizliği pes dedirtti | Video

Kavga öğle saatlerinde Karacayır Muhtarlığının önünde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen bir kadın ile erkek arasında sokak ortasında tekmeli tokatlı, yumruklu kavga yaşandı.

Erkek şahıs vatandaşların gözleri önünde genç kadını yere yatırarak dakikalarca yumrukladı. Olay yerine sevk edilen asayiş ekipleri genç kadın ile dostu olduğu iddia edilen adamı ayırırken, genç kadının bıçak çekti. Polisleri görünce de bıçağı bir aracın altına attı. Bıçak polisler tarafından aracın altından çıkartılarak, delil olarak alındı.

Öfkesine hakim olamayan genç kadın; "İki yıldır beni kandırıp duruyorsun" diyerek, kendisini darp eden adamın lüks aracını tekmeledi. İki şahıs polis tarafından gözaltına alınarak, Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Kavgaya şahit olan vatandaşlar gelişmeleri adeta film seyreder gibi seyretti. Kavga ile kadının çığlıkları kameralara an ben an yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgilisini sokak ortasında dövdü: Vatandaşlar film gibi izledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA