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Giriş Tarihi: 28.1.2022 14:59 Son Güncelleme: 28.1.2022 15:23

Sevgilisini takside bıçaklayarak öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sevgilisini takside bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Pendik’te bir firmada şoförlük yapan 40 yaşındaki Ramazan Su yaklaşık bir yıldır ilişki yaşadığı Nermin Celep(44)’i görüşmek için çağırdığı taksinin içinde defalarca kez bıçaklayarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi kısa sürede olayda kullandığı ekmek bıçağı ile birlikte gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde; “Evlenecektik 100 bin lira kredi çektim. Kafeye konuşmaya gidecektik takside tartıştık” dediği öne sürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Pendik'te dün öğle saatlerinde iddiaya göre Ramazan Su, kız arkadaşı Nermin Celep ile amcasının evinden ayrıldıktan sonra bindikleri taksinin içinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Ramazan Su kız arkadaşı Celep' i darp etti. Sesleri duyan mahalle sakinleri kavgaya müdahale edince ikili bir taksiye binip oradan uzaklaştı. Ramazan Su ve Nermin Celep ikilisi taksiyle bir süre devam ettikten sonra tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın tekrar alevlenmesiyle Su cebinden çıkardığı bıçakla Celep' i defalarca bıçaklamaya başladı. Bıçakladıktan sonra taksiden inen Su olay yerinden yürüyerek giderken taksi şoförü ağır yaralı olan Celep' i en yakın hastaneye götürdü. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti.



OLAYDA KULLANDIĞI BIÇAK İLE YAKALANDI

İhbarı alan polis ekipleri olay yerine gelerek takside incelemelerde bulunarak şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı. İstanbul Gayrettepe Cinayet Büro amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı.

TAKSİYE BİNDİRİP ÖLDÜRDÜ

İkilinin yaklaşık bir yıl önce bir kafede tanışıp sevgili oldukları, bir süre sonra anlaşamayarak tartışma yaşadıkları öğrenildi. Olay günü de iddiaya göre Ramazan Su, Nermin Celep ile konuşmak için evine geldi Taksiye bindirdi. Sonra çıkan tartışmada olay gerçekleşti.



"100 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİM"

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde; "Evlenecektik 100 bin lira kredi çektim. Kafeye konuşmaya gidecektik takside tartıştık" dediği öne sürüldü. Şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sevgilisini takside bıçaklayarak öldürdü
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