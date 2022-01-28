Sevgilisini takside bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Pendik'te dün öğle saatlerinde iddiaya göre Ramazan Su, kız arkadaşı Nermin Celep ile amcasının evinden ayrıldıktan sonra bindikleri taksinin içinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Ramazan Su kız arkadaşı Celep' i darp etti. Sesleri duyan mahalle sakinleri kavgaya müdahale edince ikili bir taksiye binip oradan uzaklaştı. Ramazan Su ve Nermin Celep ikilisi taksiyle bir süre devam ettikten sonra tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın tekrar alevlenmesiyle Su cebinden çıkardığı bıçakla Celep' i defalarca bıçaklamaya başladı. Bıçakladıktan sonra taksiden inen Su olay yerinden yürüyerek giderken taksi şoförü ağır yaralı olan Celep' i en yakın hastaneye götürdü. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti.





OLAYDA KULLANDIĞI BIÇAK İLE YAKALANDI



İhbarı alan polis ekipleri olay yerine gelerek takside incelemelerde bulunarak şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı. İstanbul Gayrettepe Cinayet Büro amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı.



TAKSİYE BİNDİRİP ÖLDÜRDÜ



İkilinin yaklaşık bir yıl önce bir kafede tanışıp sevgili oldukları, bir süre sonra anlaşamayarak tartışma yaşadıkları öğrenildi. Olay günü de iddiaya göre Ramazan Su, Nermin Celep ile konuşmak için evine geldi Taksiye bindirdi. Sonra çıkan tartışmada olay gerçekleşti.





"100 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİM"



Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde; "Evlenecektik 100 bin lira kredi çektim. Kafeye konuşmaya gidecektik takside tartıştık" dediği öne sürüldü. Şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.