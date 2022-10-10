Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisini ve ailesini yaralamıştı: 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:04 Son Güncelleme: 10.10.2022 13:05

Sevgilisini ve ailesini yaralamıştı: 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, barışma isteğini kabul etmeyen eski sevgilisi Cevriye B. (53) ile onun kızı E.S.M. (30) ve torunu S.M.'yi (3) tabancayla yaralayan Şeref Kırbaş (61), '3 kişiye yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Sevgilisini ve ailesini yaralamıştı: 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Ankara'da yaşayan Cevriye B., geçen yıl Haziran ayında tatil yapmak için gittiği Balıkesir'in Erdek ilçesinde Şeref Kırbaş ile tanışarak sevgili oldu. Bir süre sevgilisinin evinde kalan Cevriye B., Kırbaş'ın çok fazla alkol almasından rahatsız olarak Ankara'ya döndü; ancak telefonla görüşmeye devam etti. Daha sonra Kırbaş, alkolü bırakacağını söyleyerek Ankara'ya gelip, Cevriye B.'nin evinde kalmaya başladı. Kırbaş'ın alkol kullanmaya devam etmesi üzerine Cevriye B., sevgilisinin Erdek'e dönmesini istedi. Evi terk eden ancak Ankara'da kalan Kırbaş, ilerleyen süreçte Cevriye B.'yi rahatsız etmeye başladı. Cevriye B.'nin şikayeti üzerine, Kırbaş hakkında tehdit ve hakaretleri nedeniyle uzaklaştırma kararı verildi.
1 Eylül 2021'de uzaklaştırma kararını ihlal eden Şeref Kırbaş, Cevriye B.'nin evine gitti. Evin önünde bekleyen Kırbaş, alışverişten dönen Cevriye B. ile onun kızı E.S.M. ve torunu S.M.'ye tabancayla 3 el ateş etti. Cevriye B. ve E.S.M. göğsünden vurularak, S.M. ise kurşun sıyırması sonucu yaralandı. Ardından tabancayı başına dayayarak intihar etmek isteyen; ancak silahı tutukluk yapan Kırbaş, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şeref Kırbaş hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame düzenleyerek dava açtı. Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kırbaş ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada Kırbaş, işlediği suçtan dolayı pişman olduğunu söyledi.
Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şeref Kırbaş'a '3 kişiye yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16, 12 ve 13 yıl olmak üzere toplam 41 yıl hapis cezası verdi. Kararda takdir ve iyi hal indirimleri uygulanmadı ve sanığın tutukluluğun devamına karar verildi...

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Sevgilisini ve ailesini yaralamıştı: 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
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