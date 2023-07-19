Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisini vurup kendini öldürdü
Giriş Tarihi: 20.7.2023

Sevgilisini vurup kendini öldürdü

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Sevgilisini vurup kendini öldürdü
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne bağlı Bağcılar Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde çalışan Cavide Sevgi Arapoğlu ile birlikte yaşadığı Mustafa Kolay işe gitmeyince arkadaşları merak etti. İkilinin cep telefonlarına yanıt vermemesi üzerine hastanenin güvenlik amiri, çiftin 1.5 yıldır birlikte yaşadığı evine gitti. Çilingir yardımı ile eve girdiğinde çifti aynı yatakta kanlar için buldu. Polis, Kolay'ın sevgilisini öldürüp aynı silahla kendisini vurduğunu değerlendiriyor. Kolay'ın eski eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nun darbe toplantısının ardından CHP'de hareketlilik! Kılıçdaroğlu MYK'yı olağanüstü topladı
İYİ Parti'de derin kriz! Ethem Baykal'dan şok paylaşımlar: Dikkat çeken FETÖ vurgusu...
Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT sapkınlığı! Çocukları böyle hedef aldılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki LGBT sapkınlığı tepki çekmişti: Ahlaksız sergiye soruşturma
Bakanlar BAE ile imzalanan tarihi anlaşmayı değerlendirdi: Zirve yaptı
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına yeni isim
Filenin Sultanları bir Ebrar’a kurban gitti
SON DAKİKA | Trabzonspor transferi resmen duyurdu! İşte sözleşme detaylar...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgilisini vurup kendini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA