Sevgilisini vurup kendini öldürdü

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne bağlı Bağcılar Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde çalışan Cavide Sevgi Arapoğlu ile birlikte yaşadığı Mustafa Kolay işe gitmeyince arkadaşları merak etti. İkilinin cep telefonlarına yanıt vermemesi üzerine hastanenin güvenlik amiri, çiftin 1.5 yıldır birlikte yaşadığı evine gitti. Çilingir yardımı ile eve girdiğinde çifti aynı yatakta kanlar için buldu. Polis, Kolay'ın sevgilisini öldürüp aynı silahla kendisini vurduğunu değerlendiriyor. Kolay'ın eski eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.