Sevgilisinin alamadığı altın tacı çaldı

Firdevs Ç. ve sevgilisi, 5 Mart günü İstanbul Beyoğlu'nda bulunan kuyumcuya gitti. Kadın, burada 250 bin lira değerinde altın bir taç beğendi. Ancak tacı alamayınca sevgilisiyle beraber kuyumcudan ayrıldı. Ertesi gün kadın tek başına kuyumcuya gitti. Kuyumcudan altın tacı isteyen Firdevs Ç., cep telefonuyla birçok kez fotoğrafını çektikten sonra da tacı çalıp kaçtı. Kuyumcu peşinden koşsa da kadını yakalayamadı.Gelen şikâyet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen şüpheli Firdevs Ç., ikamet ettiği konutunda yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan taç da evde bulundu.Emniyette ifadesi alınan kadının, "Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Firdevs Ç., 'İşyerinden hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Kadın çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, evde ele geçirilen taç ise kuyumcuya teslim edildi.