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Giriş Tarihi: 11.7.2022

Sevgilisinin asit attığı kadın öldü

Denizli’de Özgür Günden tarafından üzerine asit dökülen Özbekistan uyruklu Sojida Kalandarova tedavi gördüğü İzmir’de 38 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sevgilisinin asit attığı kadın öldü
Denizli'de yaşayan Özgür Günden (44) İstanbul'dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova (27) ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva ile hafta sonu tatili için Pamukkale ilçesindeki bir otele gitti.
9 Mayıs günü, 2005'te kayınvalidesini öldürdüğü için cezaevinde yattığı öğrenilen, sabıkalı Günden ile sevgilisi arasında telefonunu izin almadan kontrol ettiği için tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otelin resepsiyonuna giden Günden, önceden emanet olarak bıraktığı termos içindeki asidi alarak odaya döndü.
Günden, termostaki asidi yatakta uzanan sevgilisi ve Khaırullaeva'nın üzerine savurdu. İki kadın ve yüzüne asit sıçrayan Günden yaralandı. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan Kalandarova, İzmir'e sevk edildi.
Olay sırasında kendisi de sağ gözünü kaybeden Günden tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ÖNCEKİ GÜN ÖLDÜ
Yaşanan asitli saldırıda vücudunun büyük bir bölümünde 3.'cü derece yanıklar oluşan Sojida Kalandarova, tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne önceki gün hayatını kaybetti. Arkadaşı Khaırullaeva'nın ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

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Sevgilisinin asit attığı kadın öldü
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