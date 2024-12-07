Sevgilisinin cesediyle polise gidip teslim oldu

İzmir'de 34 yaşındaki korsan taksici Erdinç B. bir çocuk annesi sevgilisi 29 yaşındaki Eda Kuş'un cesedi ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Sevgilisinin intihar ettiğini iddia eden Erdinç B., polisler tarafından gözaltına alındı. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu polis ekiplerinin incelemesi sonucu belli olacak. Hayatını kaybeden Eda Kuş ile 2 yıldır sevgili olduğu ve son 1 aydır ayrı oldukları öğrenilen Erdinç B.'nin, polisteki ilk ifadesinde Kuş'un intihar ettiğini söylediği öğrenildi.Erdinç B.'nin ifadesinde, Eda ile sevgili olduklarını, kendisini başka kadınlardan kıskandığı için araçta tartıştıklarını, tabanca çıkarıp intihar ettiğini, kendisinin engellemeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylediği de öne sürüldü. Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Kuş'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.