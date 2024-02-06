Sevgilisinin eski eşini öldürdü

İstanbul Avcılar'da bir kafenin işletmecisi, önce gönül ilişkisi yaşadığı kadınla, ardından kadının eski eşiyle telefonda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski eş kafeye geldi. İşyeri sahibi, kafeye gelen eski eşi defalarca bıçaklayarak öldürdü. Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Kafe sahibi Ayhan B. bir süredir gönül ilişkisi yaşadığı N.Ö. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Ayhan B., N.Ö.'nün 5 ay önce boşandığı eşi Mehmet Karakoç'u arayıp "Gel karını buradan al" dedi. Konuşma üzerine Karakoç kafeye geldi. Bu kez tartışma daha da alevlendi. Ayhan B. eline aldığı bıçakla Mehmet Karakoç'u defalarca bıçakladı. Olayda N.Ö. de yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karakoç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu ifadesi alınan N.Ö.'nün, "Biz tartışmaya başlayınca eski eşimi arayıp 'Gel, karını buradan al' dedi. O gelince tartışma büyüdü olay yaşandı" dediği öğrenildi. N.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.