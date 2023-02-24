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Giriş Tarihi: 25.2.2023

Sevgilisinin evinde bıçakla öldürüldü

Sevgilisinin evinde bıçakla öldürüldü
Zonguldak'ta Mustafa Kurt (43), sevgilisi Sevilay K.'nın evinde sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, önceki akşam Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan ve kuruma ait müstakil lojmanda kalan sevgilisi Sevilay K.'nın yanına gitti. Mustafa Kurt ile Sevilay K. ve evde bulunan arkadaşı Güray Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Kurt, sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Kurt, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sevilay K. ile Güray Ç.'yi gözaltına alırken, olayda kullanılan bıçağa el konuldu. DHA

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Sevgilisinin evinde bıçakla öldürüldü
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