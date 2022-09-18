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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Sevgilisinin evine çatıdan girerken düşüp öldü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Sevgilisinin evine çatıdan girerken düşüp öldü
Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ve kamyon şoförlüğü yapan, evli ve 3 çocuk babası Alaattin Ergüç (51), iddiaya göre dün sabaha karşı eğlenceden döndü. Saat 07.00 sıralarında ise İskele Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan sevgilisi Y.A.'yı görmeye gitti. Ancak, sevgilisi kapıyı açmadı. Bunun üzerine 5 katlı olan binan çatısına çıkan Ergüç, sevgilisinin en üst kattaki dairesinin balkonuna inmeye çalıştı. Ancak, dengesini kaybedince, beton zeminine çakıldı. Sitede oturanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Ergüç kurtarılamadı. Y.A ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Sevgilisinin evine çatıdan girerken düşüp öldü
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