Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şimdi yandı

Sosyal medya hesabından eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşan sanık hakkında verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü. Yüksek Mahkeme; sanığın 'kişisel veriyi hukuka aykırı yayma suçunu' oluşturduğuna hükmetti. Bir dönem sevgili olan gençler ayrıldı. Genç kız, yarı çıplak fotoğrafını kendi Twitter hesabından paylaştı. Erkek ise, eski sevgilisinin fotoğrafını "Ahh gönlüm kırık ayna' Ama yaa bu tweettr daha neler gorucek:))))) hahah" ibareleri ile birlikte kendi sosyal hesabından paylaştı. Genç kızın şikayeti üzerine erkek hakkında dava açıldı. Mahkeme aynı fotoğrafın genç kız tarafından zaten paylaşıldığını belirtip erkeğin beraatına hükmetti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise genç kızın yarı çıplak fotoğrafını kendi hesabından paylaşmasının, başka hesaplardan paylaşılacağı anlamına gelmeyeceği hatırlatıp, kararı bozdu. Kararda, genç kızın sosyal medya üzerinden paylaşmasıyla fotoğrafın "özel hayatına ilişkin görüntü" sayılamayacağı belirtilerek, buna karşın "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması gerekirdi" denildi. Kararda yazılı şekilde beraat hükmü kurulmasının, yasaya aykırı olduğu belirtilerek mahkeme kararının bozulmasına oy birliğiyle hükmedildi. İHA