Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şimdi yandı
Giriş Tarihi: 18.4.2022

Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şimdi yandı

Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şimdi yandı
Sosyal medya hesabından eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşan sanık hakkında verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü. Yüksek Mahkeme; sanığın 'kişisel veriyi hukuka aykırı yayma suçunu' oluşturduğuna hükmetti. Bir dönem sevgili olan gençler ayrıldı. Genç kız, yarı çıplak fotoğrafını kendi Twitter hesabından paylaştı. Erkek ise, eski sevgilisinin fotoğrafını "Ahh gönlüm kırık ayna' Ama yaa bu tweettr daha neler gorucek:))))) hahah" ibareleri ile birlikte kendi sosyal hesabından paylaştı. Genç kızın şikayeti üzerine erkek hakkında dava açıldı. Mahkeme aynı fotoğrafın genç kız tarafından zaten paylaşıldığını belirtip erkeğin beraatına hükmetti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise genç kızın yarı çıplak fotoğrafını kendi hesabından paylaşmasının, başka hesaplardan paylaşılacağı anlamına gelmeyeceği hatırlatıp, kararı bozdu. Kararda, genç kızın sosyal medya üzerinden paylaşmasıyla fotoğrafın "özel hayatına ilişkin görüntü" sayılamayacağı belirtilerek, buna karşın "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması gerekirdi" denildi. Kararda yazılı şekilde beraat hükmü kurulmasının, yasaya aykırı olduğu belirtilerek mahkeme kararının bozulmasına oy birliğiyle hükmedildi. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunan gazetecinin Türkiye’ye yönelik provokasyon girişimi boşa çıktı! ABD’li sözcüden tokat gibi cevap
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
Son dakika: Bakan Akar duyurdu! Kuzey Irak'a 'Pençe Kilit' Harekatı: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor
İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever yürekleri dağladı! Gözyaşları içinde anlattı!
Ünlü model Bella Hadid, Filistin ve Ukrayna'yı kıyaslayıp Instagram'ın ikiyüzlü tutumuna isyan etti
Halkın 20 milyon lirasını köşkü için harcadı
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Resmi Gazete'de yayımlandı! SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şimdi yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA