Sevgilisinin kardeşini pompalıyla öldüren şüpheli yakalandı

Olay, 1 Aralık Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir K. husumetli olduğu kız arkadaşının ağabeyi Ömür Dönmez'i akşam saatlerinde otomobiliyle takip etmiş. Ardından da Abdülkadir K. yolda yürüyen Ömür Dönmez'e pompalı tüfekle ateş etmişti. Ağır yaralanan Ömür Dönmez ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alınmıştı. Dönmez yapılan bütün müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Dönmez'in cenazesi otopsi işlemleri için adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME YAPILDI

Polis ekiplerinin Abdulkadir K.'yı yakalama çalışmaları sürerken, olay yerine geldiği araç ekipler tarafından park halinde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından araç Yediemin Otoparkı'na çekildi. Yapılan incelemelerde olayda kullanıldığı tespit edilen 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

"HAKKINI HELAL ET DEDİ KAPATTI"

Konuyla ilgili ölen Ömür Dönmez'in ablası G.D. İle yapılan görüşmede Abdulkadir K. İle 10 yıldır sevgili olduklarına ancak kardeşinin bu ilişkiyi kabul etmediğini söyledi. Bu sebeple ikili arasında husumet olduğunu anlattı. G.D.'nin iddiasına göre Abdülkadir K. Olay günü kendisini arayıp kardeşin yine kapımıza dayandı ben ne yapacağımı biliyorum hakkını helal et dedi. Sonrasında ise olay gerçekleşti.

TUTUKLANDI

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsın izine Silivri'de rastladı şahıs sakladığı adreste kıskıvrak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.