Sevgilisinin masasındaki kuzenlere kurşun yağdırdı

Sarıyer'deki bir gazinoda çalışan Burcu S. (37) ile mekana sürekli gelen Yusuf H. (36) arasında gönül ilişkisi başladı. Önceki gece yine gazinoya giden Yusuf H., Burcu S.'nin iki adamın masasında oturduğunu görünce çılgına döndü. Alkol alan Yusuf H., Burcu S. ile tartışmaya başladı. Masadaki Yunus Danış (22) ile Ömer Danış (30) olaya müdahale etti. Bunun üzerine Yusuf H. silahını çekerek iki gence kurşun yağdırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve kuzen oldukları öğrenilen gençlerden Ömer Danış hayatını kaybetti. Yusuf H. ise kaçtığı Tuzla'da yakalandı.