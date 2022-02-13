Sevgilisinin oğlu tarafından öldürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde önceki akşam besicilik yapan Hayrettin Avağ (45), sevgilisi kuaför Behiye T.'nin (41) evine geldi. Bu durumu haber alan Behiye T.'nin oğlu Mehmet Y. ile yeğeni Serdar T. de eve geldi. Annesi ve Hayrettin Avağ ile tartışmaya başladılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Y. ile Serdar T., Avağ'ı bıçakladı. Daha sonra Behiye T.'yi feci şekilde darp ettiler. Avağ hayatını kaybederken, Behiye T. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cinayetin ardından Mehmet Y. ile Serdar T. polise teslim oldu. Avağ'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.