Sevgilisinin otomobiline bomba yerleştiren şüpheli tutuklandı

ÇORUM'DA 5 yıldır imam nikâhlı olarak birlikte yaşadığı Hatun Demir'in evi terk etmesi üzerine otomobiline bomba yerleştiren Kadir K, ile kendisine yardım eden bir kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgularında suçlamaları reddeden şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kadir K., kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Kadir K.'ya yardım ettiği iddia edilen şüpheli ise serbest bırakıldı. Hatun Demir (56), olayı gerçekleştiren kişinin Kadir K, olduğunu iddia etmişti. Hatun Demir, Kadir K.'dan ayrıldığını ve Kadir K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.