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Giriş Tarihi: 14.1.2025

Sevgilisinin patronuna kızdı restorana molotof attı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Sevgilisinin patronuna kızdı restorana molotof attı
Konya'da sevgilisi Elif K.'nın "Bu işyerinde bana kötü davranıyorlar" demesi üzerine öfkelenen 19 yaşındaki Cem Tarman, bir arkadaşı ile birlikte hazırladığı molotofu sevgilisinin çalıştığı restorana attı. Olayda molotofun etrafa saçtığı alevlerin dışarıya düşmesiyle işyeri yanmaktan kıl payı kurtuldu. Yüzlerini kapüşonla gizleyen şüpheliler Cem Tarman ile arkadaşı Muammer Koçak (23), olay yerinden kaçtıkları aracın plakası belirlenince kısa sürede gözaltına alındı. Tarman tutuklanarak cezaevine gönderilirken Koçak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Sevgilisinin patronuna kızdı restorana molotof attı
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