Sevgilisinin patronuna kızdı restorana molotof attı

Konya'da sevgilisi Elif K.'nın "Bu işyerinde bana kötü davranıyorlar" demesi üzerine öfkelenen 19 yaşındaki Cem Tarman, bir arkadaşı ile birlikte hazırladığı molotofu sevgilisinin çalıştığı restorana attı. Olayda molotofun etrafa saçtığı alevlerin dışarıya düşmesiyle işyeri yanmaktan kıl payı kurtuldu. Yüzlerini kapüşonla gizleyen şüpheliler Cem Tarman ile arkadaşı Muammer Koçak (23), olay yerinden kaçtıkları aracın plakası belirlenince kısa sürede gözaltına alındı. Tarman tutuklanarak cezaevine gönderilirken Koçak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.