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Giriş Tarihi: 23.7.2023

Sevgilisinin vurduğu kadın hayatını kaybetti

DHA
Sevgilisinin vurduğu kadın hayatını kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, tartıştığı sevgilisi H.E. (49) tarafından tabanca ile göğsünden ve karnından vurulan Kader Akşan (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Karaosman Mahallesi'nde meydana geldi. Kader Akşan, sevgilisi olan H.E.'nin evine gitti. Kader Akşan, H.E. ve arkadaşları olan M.A. isimli erkek evde bir süre vakit geçirdi. Bir süre sora H.E. ile Akşan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.E., Kader Akşan'ı tabancayla göğsünden ve karnından vurdu. Yaralanan Kader Akşan, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Akşan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kader Akşan'ın cansız bedeni, hastanenin otopsi merkezine götürüldü. H.E. ve olay sırasında evde bulunan arkadaşları M.A. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Sevgilisinin vurduğu kadın hayatını kaybetti
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