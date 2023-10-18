Sevgilisiyle plan yapıp, babasını öldürmüşlerdi... İstenen ceza belli oldu

Muğla'nın Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya kapsamında Mehmet Karadağ'ın (33) evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Bozarmut Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada Karadağ'a ait evrakta Ayşegül Bulut'un (20) isminin geçtiği belirlendi. Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'un (49) 25 Şubat 20022'de kendisini iple tavana asarak intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi. Ayşegül Bulut, sevgilisiyle plan yapıp babasını öldürdüğünü ve intihar sürü verdiklerini söyledi.

Bulut'un cinayeti itiraf etmesi üzerine jandarma ekipleri anne Penbe Bulut (49) ve Mehmet Karadağ'ın ağabeyi Halil İbrahim Karadağ'ı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Bulut ile 'kasten öldürme suçu'na katıldığı ileri sürülen Halil İbrahim Karadağ ile dolandırıcılık suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Karadağ tutuklandı, Penbe Bulut ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SEVGİLİSİYLE PLAN YAPMIŞ

Olayın ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. İddianamede özetle, Bulut'un kızı Ayşegül ile Mehmet'in dolandırıcılık yaptıklarını, ayrıca kendisine ait zeytinyağlarını kızının gizlice Mehmet'e verdiği ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrenmesiyle Mehmet'i ihbar edeceğine yönelik beyanlarda bulunması sebebiyle işledikleri suçu gizlemek amacıyla maktulü öldürdüklerinin tüm dosya kapsamında anlaşıldığına yer verildi.

İddianamede Ayşegül Bulut'un ifadesinde özetle, Babasının Mehmet'e "kızımdan uzak dur, senin dolandırıcı olduğunu öğrendim, seni şikayet edeceğim" dediğini, telefonun karşısında bulunan Mehmet'in ne söylediğinin tam anlaşılmadığını ancak babasına kendisine cinsel saldırıda bulunmuş olduğunu söylemiş olabileceğini, bunun ardından babasının kendisine tokat vurduğunu tartışmadan sonra aynı gün saat 09:00 sıralarında babasının uyuduğunu, saat 10:00 sıralarında uyanarak midesinin ağrıdığını söylediğini, kendisinin bu durumdan artık usanması sebebiyle onu öldürmek amacıyla "benim mideme iyi gelen bir ilaç var, bunu sana vereyim mi" dediğini, babasının kabul etmesiyle babasına bir su bardağı içinde 3-4 farklı çeşit ilaçtan bir karışım yapıp suda eriterek içirdiğini, bu ilaçların; yaklaşık olarak bir kutuda bulunan 10 adet antibiyotik hap, 3-4 tane grip ilacı, 3-4 tane de soğuk algınlığında kullanıldığını bildiği hapı bir su bardağına koyup suda erittiğini, babasına bu ilacının kendisine iyi geleceğini söyleyip verdiğini, babasının bunu içtiğini sonra geri uyuduğunu ancak ölmediğini söylediğine yer verildi.

ELDİVEN VE TÜLBENT KULLANMIŞLAR

İddianamede, Mehmet Karadağ'ın ellerinde lateks eldiven ve siyah kıyafetler ile beklemeye başladığı, Penbe Bulut'un bulaşık yıkama bahanesi ile evde bulunduğu belirtildi. Ayrıca Mehmet'in Ayşegül'e telefonun ışığı ile işaret vermesi üzerine planlanan şekilde ikametlerinde bulunan, ip, insülin kalemi ve plastik sandalyeyi tülbent ile tutarak olayın gerçekleştiği yere getirdiği ifade edildi.

KİMYASALLA BAYILTARAK, ASMIŞLAR

İddianamede, Mehmet Karadağ'ın Ayşegül'e işaret vermeden önce kimyasal madde ile Samet Bulut'u bayılttığı, ardından Ayşegül'ün getirdiği insülin kalemine yanında getirdiği iğneyi takarak maktulün kıyafetleri üzerinden enjekte ettiği, mağdurun hipoglisemi yaşayarak şuurunu kaybettiği anlatıldı. Ardından Mehmet'in Ayşegül'ün getirdiği ipi maktulün önce boynuna geçirip sabitlediği, ardından her üç şüphelinin olay yerinin tavan kısmındaki demir profilden geçirerek maktulün ayaklarının yerden teması kesilinceye kadar yükselmesini sağlayarak ipe düğüm attıkları belirtildi. Ancak maktulün 85 kilogram olduğu ve Mehmet Karadağ'ın bu eylemleri tek başına gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi. Karadağ'ın yanında getirdiği çakı ile ipin fazlalık kısmını kesip çakıyı maktulün ellerine sürerek delilleri karattıkları ipin kesilen kısmı ve çakıyı olay yerine attıkları tespit edildi.

Samet Bulut'un, mevcut verilerle zehirlenme sonucu öldüğünün tıbbi delillerin bulunmadığına yer verildi. Ayrıca Bulut'un ölümünün ası sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede Ayşegül Bulut ve Penbe Bulut için 'eylemlerin iştirak halinde tasarlayarak bir suçu gizlemek', 'başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme', ayrıca 'üst soya-eşe karşı kasten öldürme' suçlarını oluşturmaları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet istendi. Mehmet Karadağ'a ise 'suça iştirak', 'azmettirme', 'yardım etme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.