Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların lastiklerini kesti
Giriş Tarihi: 10.1.2022 10:32 Son Güncelleme: 10.1.2022 12:43

Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların lastiklerini kesti

Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların lastiklerini kesti

Bursa’da sevgilisiyle tartıştıktan sonra bıçakla sokakta park halindeki 13 aracın lastiklerini kesen, bazı araçları çizip birinin kaputuna da adının ve soyadının baş harflerini kazıyan Emre U. (32), gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. Sevgilisiyle tartışan Emre U., elindeki bıçakla sokakta, park halindeki 13 aracın lastiklerini kesti. Bazı araçları çizen Emre U., birinin kaputuna da adının ve soyadının baş harflerini kazıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Emre U.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının lastiklerinin kesildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Araç sahipleri şüpheliden şikayetçi oldu.

Arıcının 2 lastiği zarar gören Orhan Yalçın, "Bütün lastiklerimizi kesmişler. Aracımın sol 2 lastiğini doğramışlar. Arkadaşların lastiklerini kesmişler. Saat 07.00'de emniyetten aradılar ve araçlarımızın lastiklerini kestiklerini söylediler. Bilgimiz olup olmadığını sordular. Bazı araçlara 'E' harfini yazmışlar. 10 bin liranın üzerinde zarar var. Sokakta, caddede kimseyle bir sorunumuz yok. Yapan şahsın yakalandığını söylüyorlar" dedi.

Emre U.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Güzel oyuncu Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkını ilan etti! Yılın aşk bombası!
Gururla ve huzurla Turkovac’a koştular
İmparator İbrahim Tatlıses’i dolandıran düzenbaz müdüre hapis şoku!
Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
Bakan Varank'tan Ali Babacan'ın TOGG eleştirilerine sert tepki: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
Cihat görevden alınmalı
HDP Milletvekili Semra Güzel PKK'lı terörist Volkan Bora'nın sevgilisi çıkmıştı! AK Partili Özkan: Gerekeni yapacağız...
‘Katilden değil, annesinden şikâyetçiyim’
SON DAKİKA | Meclis 2 kritik gündemle toplanıyor! Merakla beklenen 12 maddelik yasa teklifi görüşülecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların lastiklerini kesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA