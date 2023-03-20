Sevgilisiyle yaşadığı evde tabancayla vurulan Ayşenur öldü

Böcü, saldırının azmettiricisi olarak M.E.'nin babası Ali Erensoy'u göstermişti. Ali Erensoy, ifadesinde, "Boşandığım eşime gözdağı vermek için yaptırdım" demişti. Soruşturma sürecinde Erensoy ile kendisine yardım eden Hüseyin Çekiç tutuklanmış, Ayşenur Böcü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Dava sürecinde ise tutuklu 2 sanık, tahliye edilmişti.