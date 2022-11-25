Sevgiliye konut dokunulmazlığı davası

POLİS EŞLİĞİNDE EŞYALARINI ALDI

Emniyet güçlerinin olay yerine gelmesi üzerine Uğur D., polis memurlarıyla birlikte evi gezerek kendisine ait olan kıyafetlerini topladı. İddiaya göre genç adam kıyafetlerini incelediğinde bir kısmının kesilmiş olduğunu fark etti. Eski sevgilisini arayan Uğur D., Seval F., ile kısa süreli tartışma yaşadı. İki sevgili polis eşliğinde ifade vererek birbirlerinden karşılıklı olarak şikâyetçi oldu.

'EVİME ZORLA GİRDİ'

Genç kadın karakolda verdiği ifadesinde Uğur D., ile kendisini aldattığı için ayrıldığını daha sonra kapısına dayanarak eşyalarını almak istediğini söyledi. Genç adamın ikametine polis çağırarak eve girdiğini söyleyen Seval F., rızası olmadığını bu nedenle konut dokunulmazlığını ihlal eden eski sevgilisinden şikayetçi olduğunu söyledi.