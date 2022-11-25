Sevgiliye konut dokunulmazlığı davası

İstanbul'da aralarında tartışma çıkan iki sevgili yollarını ayırmaya karar verdi. Genç adam eşyalarını almak için gittiği sevgilisinin evine izinsiz girince başına gelmeyen kalmadı. Olay geçtiğimiz yıl 20 Eylül'de meydana geldi. Seval F., ve Uğur D., 8 yıldır sevgiliydi. Uzun süredir birlikte yaşayan çift son zamanlarda sık sık tartışma yaşamaya başladı.
EŞYA KAVGASI KARAKOLDA SONLANDI
Genç kadın eski sevgilisiyle görüşmemeye karar veri ancak Uğur D., ilişkilerini kurtarmak için görüşmek istemeye devam etti. Olay günü Seval F.'nin evine gelen Uğur D., evde bulunan kişisel eşyalarını almak istedi. İkili arasında çıkan tartışmada Uğur D., eşyalarının kız arkadaşı tarafından gasp edildiğini ileri sürerek polisi arayacağını söyledi.
POLİS EŞLİĞİNDE EŞYALARINI ALDI
Emniyet güçlerinin olay yerine gelmesi üzerine Uğur D., polis memurlarıyla birlikte evi gezerek kendisine ait olan kıyafetlerini topladı. İddiaya göre genç adam kıyafetlerini incelediğinde bir kısmının kesilmiş olduğunu fark etti. Eski sevgilisini arayan Uğur D., Seval F., ile kısa süreli tartışma yaşadı. İki sevgili polis eşliğinde ifade vererek birbirlerinden karşılıklı olarak şikâyetçi oldu.
'EVİME ZORLA GİRDİ'
Genç kadın karakolda verdiği ifadesinde Uğur D., ile kendisini aldattığı için ayrıldığını daha sonra kapısına dayanarak eşyalarını almak istediğini söyledi. Genç adamın ikametine polis çağırarak eve girdiğini söyleyen Seval F., rızası olmadığını bu nedenle konut dokunulmazlığını ihlal eden eski sevgilisinden şikayetçi olduğunu söyledi.
İZİNSİZ İKAMETE GİRMEYE 4 YIL HAPİS
Uğur D., ise ifadesinde eski sevgilisinin eşyalarını evde tuttuğunu ve evine gittiğinde arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığını, eşyalarını almasına izin vermediğini söyledi. Polis eşliğinde Seval F.'nin onayı dahilinde eve girerek eşyalarını aldığını belirten genç adam kıyafetlerine zarar verildiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Uğur D., hakkında genç kadının evine izni dışında girdiği gerekçesiyle 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçu kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Genç adam Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.