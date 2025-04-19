Sevgisinin kurbanı oldu 55 milyon lirasını kaptırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Fatma Kovan (34), 2019 yılında internette A.K. ile (45) tanıştı. Bir süre görüşen çift dini nikâh kıymaya karar verdi. Ardından Kovan, A.K.'nin yaşadığı Mardin'in Derik Kayacık köyüne taşındı. Bu süreçte Kovan iddiaya göre, sevgilisinin kadınlar çalışmaz düşüncesi üzerine restoranını kapattı. Bu süre zarfında, Kovan mallarından da oldu. Mardin'de yaşadığı süre içinde çiftin, bir kızı dünyaya geldi. Kovan, iddiaya göre bir gün kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğini öğrenince çılgına döndü. Bunu A.K.'ye söyleyen genç kadın aldığı cevap karşısında hayatını şokunu yaşadı. A.K., Kovan'a "ağzını kapatması" konusunda baskı yaptı. Bunun üzerine Fatma Kovan, kızını alarak kaçtı. İddiaya göre A.K., bir süre önce Kovan'a ait olan vekaletini aldığı villayı da dayısının üzerine geçirdi. Ardından mallarını geri alamayan Kovan, A.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı ve yaklaşık 55 milyon liralık malını geri almak için de hukuk mücadelesi başlattı. Kovan, "Ayrıldıktan sonra mal varlığımı elimden aldı. Ayrılma sebebimiz benim 1 yaşında kızımı beşik kertmesi yapmak istemelerine tepkisiz kalması ve bunu kabul etmesi. Bizim şu anda hukuksal sürecimiz devam etmekte. Benim gayrimenkullerim vardı. Bu ülkede adalet var. Benim bu mallarımın belgeleri var, kimse bu devleti yanıltamaz" diye konuştu.