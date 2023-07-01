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Giriş Tarihi: 1.7.2023 08:41 Son Güncelleme: 1.7.2023 09:09

Sevgi’yi katleden caninin cezasında artırıma gidildi

Ankara’da 1,5 yıl önce sevgilisi ve çocuğunun annesi Sevgi Tekin’i (34) tabanca ile vurarak öldüren Gökhan Ağtaş’ın (28) cezasından artırıma gidildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Ağtaş’a ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan verilen 5 yıl hapis cezasını 9 yıla çıkardı. Ağtaş ise savunmasında Sevgi Tekin’i suçlayarak, “Ayaklarına doğru ateş etmek istedim. Kendini yatağa doğru attığı için kurşun karnına geldi” demesi pes dedirtti. Kadın üye ise verilen karara şerh koydu. Üye hakim Gökhan Ağtaş’ın Sevgi Tekin’in tasarlayarak öldürdüğünü ve bu yönde karar verilmesini gerektiğine belirterek heyetin görüşüne katılmadı.

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Sevgi’yi katleden caninin cezasında artırıma gidildi

Ankara Mamak İlçesi Mutlu Mahallesi'nde ikamet eden Sevgi Tekin, dini nikahlı eşi olan Gökhan Aktaş'tan olay tarihinden 6 ay önce şiddet geçimsizlik nedeniyle ayrıldı. Tehditlerine devam eden Gökhan Ağtaş, 4 Ocak 2021 gecesi genç kadının yaşadığı binaya geldi. Ağtaş 4 katlı binanın bodrum katında oturan Tekin'in penceresini parke taşı ile kırarak içeri girdi. Ağtaş, 'Seni burada öldüreceğim ya dışarıya çık ya da seni bunların gözü önünde öldüreceğim' diyerek tehditlerde bulundu. Sevgi Tekin'i dövmeye başlayan Ağtaş, genç kadını yanında getirdiği tabanca ile vurarak öldürdü.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan katil zanlısı Gökhan Ağtaş'a 'kasten öldürme' suçundan indirimsiz müebbet hapis cezası verilmiş, Ağtaş ayrıca 'tehdit' suçundan 7 ay 15 gün, 'mala zarar verme' suçundan 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl, 'haberleşmenin ihlali' suçundan 7 ay 15 gün ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl olmak üzere toplamda 8 yıl 7 ay hapse çarptırılmıştı.

'KENDİNİ YATAĞA DOĞRU ATINCA KURŞUN KARNINA GELDİ'

Tarafların avukatların itirazı üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi. 2. Ceza Dairesinde hakim karşısın çıkan Ağtaş'ın savunması pes dedirtti. Ağtaş, "Pencereyi tıkladım, açtılar. Biraz orada konuştuk. Hakaret edince pencereden girdim. Çocuğun benden olmadığını söyleyince, hakaretlerde bulununca ayaklarına doğru ateş etmek istedim. Kendini yatağa doğru atınca kurşunlar karnına geldi. Olay yerine giderken öldürme kastım yoktu" dedi. Mahkeme heyeti Gökhan Ağtaş'a 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise verilen 5 yıl hapis cezası 9 yıla çıkartılmasına hükmetti. Ağtaş'ın cezası böylelikle müebbet hapis cezasının yanında 12 yıl 7 aya yükseltilmiş oldu.

KADIN ÜYE: 'OLAYDA TASARLAMA VAR'

Ceza Dairesinin kadın üyesi ise heyetin verdiği bu karara şerh koydu. Kadın üye Gökhan Ağtaş'ın Sevgi Tekin'i tasarlayarak öldürdüğü ve bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasına karar verilmesi gerektiğini belirterek karşı oy kullandı.

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Sevgi’yi katleden caninin cezasında artırıma gidildi
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