Sevgi’yi, miras için taş bağlayıp nehre atmışlar

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde yaşayan Sevgi Gülden Yalçıner, geçen 25 Eylül'de kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, önce köy ve çevresinde arama çalışmalarına başladı. Yalçıner'in yaşadığına dair herhangi bir ipucu bulunamayınca, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülmüş olabileceğini düşünerek soruşturma başlattı. Aralıksız süren arama çalışmalarına, geçen cumartesi günü, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cesedini Eğertutmaz Deresi'nde bulan JÖAK Sualtı timleri de dahil oldu.Yalçıner'in öldürülüp ağırlık bağlanarak Kızılırmak üzerindeki köprülerden birinden atılmış olabileceğini değerlendiren JÖAK Sualtı Arama Timi, çalışmaları, köprü altlarında yoğunlaştırdı. Bölgenin coğrafi yapısını ve yol güzergâhlarını inceleyen tim, önceki gün çalışmalarını Karakeçili ilçesine bağlı Çeşnigir Köprüsü altında yoğunlaştırdı. Köprünün altına dalış yapan dalgıçlar, Sevgi Gülden Yalçıner'in cesedini 7 metre derinlikte buldu. Yalçıner'in tabanca ile öldürüldükten sonra cesedine telle 70 kilogram kaldırım taşları bağlanarak Kızılırmak'a atıldığı belirlendi. Ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Yalçıner'in, kardeşleriyle miras anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olduğu ve davanın son aşamaya geldiği belirlendi. Evli olduğu ancak eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Yalçıner'i öldürmekle suçlanan kardeşleri Ş.G. ve Y.G., komşusu K.U. ile D.G. ve H.U. tutuklandı.