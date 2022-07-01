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Giriş Tarihi: 1.7.2022 15:13 Son Güncelleme: 1.7.2022 16:40

Sevil Kutlu cinayetinde yeni gelişme!

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sevil Kutlu cinayetinde yeni gelişme!

ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında gündeme gelen Sevil Kutlu olayında şok bir gelişme yaşandı. Kayseri'de iki yıldır kayıp olan Sevil Kutlu'yu öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan uzman çavuşluktan ihraç Yakup Karanfil'in ifadesi kan dondurdu. Karanfil'in Sevil Kutlu'yu Afyonkarahisar'da öldürüp cesedini Kayseri'ye valiz içerisinde getirdiği ortaya çıktı.

Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi olan Yakup Karanfil'in ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile tatlı Sert Programındaki şüpheli ifadelerinden yola çıkan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, karanfil'i 13 Haziran'da gözaltına almıştı. Şırnak'ta Uzman Çavuş olarak görev yapan ve meslekten de ihraç edilen Yakup Karanfil, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etmişti. Yapılan çalışmalarda, Sevil Kutlu'nun Yakup Karanfil ile gönül ilişkisi olduğu ancak, başka bir kişi ile evlendiği ve buna rağmen Yakup Karanfil ile görüşmeye devam ettiği belirlendi. Sevil Kutlu ve Yakup Karanfil'in en son 15 Eylül 2020 tarihinde Afyon'da beraber konakladıkları ve Sevil Kutlu'nun o tarihten sonra herhangi bir hareket kaydının olmadığı tespit edildi.

İFADELERİ KAN DONDURDU

Kayseri polisi Yakup karanfil ile birlikte suça yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle babası ve eşini de yakalayarak gözaltına aldı. Yakup Karanfil polis sorgusunda suçunu itiraf ederek gönül ilişkisi bulunduğu Sevil Kutlu'yu Afyonkarahisar'da öldürdüğünü söyledi. Afyonkarahisar'da apart otelde birlikte kaldıkları sırada Sevil Kutlu'yu öldürdüğünü söyleyen Yakup Karanfil'in ifadesinden yola çıkan polis, apart otelde de inceleme yaptı.

CESEDİ VALİZ İÇİNDE KAYSERİ'YE GETİRMİŞ

Sevil Kutlu'yu öldürdükten sonra cesedini bir valizin içerisine koyarak otomobille Kayseri'ye getirdiğini itiraf eden Yakup Karanfil'in, cesedi eşi ve babasının yardımıyla bağ evlerinin yakınında bulunan dereye attığı belirlendi. Kayseri Ankara Karayolu 30. kilometrede bulunan Süksün mahallesi yakınlarındaki kendilerine ait bağ evinde de inceleme yapan polis, eve bir kaç kilometre uzaklıktaki derede yaptığı araştırmada ise Sevil Kutlu'ya ait olabileceği değerlendirilen çene ve kol kemikleri bulmuştu.

KEMİKLER DNA EŞLEŞMESİ İÇİN ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Dere yatağındaki kayalıklarda yapılan aramalarda bulunan insan kemikleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından delil poşetlerine konularak DNA eşleşmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Sevil Kutlu cinayetinde yeni gelişme!
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