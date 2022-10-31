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Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:36

Sevim Alan: Bari kadınlar yapmasın

Nükhet Duru’nun tayt çıkışı magazin dünyasında yeni bir polemik başlattı. “Ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık” diyen Duru’ya iş kadını Sevim Alan’dan yanıt geldi: “Yakışsa da yakışmasa da kadın istediğini giyer. Kadınların özgürlüğünü bari kadınlar engellemesin.”

Sevim Alan: Bari kadınlar yapmasın

Sanat dünyasının ünlü ismi Nükhet Duru, geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte kadınların tayt giymesine karşı olduğunu söylemiş ve şöyle demişti: "Herkes istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız."

KADINLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE ETMEYİN

Nükhet Duru'nun bu çıkışı, magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İş kadını Sevim Alan da bu tartışmalara kayıtsız kalamadı. "Nükhet Duru'nun dediği gibi; herkes istediğini giyebilir, giymeli de" diyen Alan, kadınların özgürlüğüne müdahale edilmemesi gerektiğini savundu.

ŞİDDET UYGULAYANLARA CESARET VERİYOR

"Nükhet Duru'yu çok severim, kendisine de çok saygı duyarım" diyen Sevim Alan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ülkede sırf tayt giydiği için eşleri, sevgilileri tarafından dövülen, hastanelik edilen kadınlar var. Nükhet Duru gibi saygı duyulan önemli isimlerin böylesi açıklamalar yapması, farkında olmasalar da bu anlayışta olanlara cesaret veriyor. Kadınların özgürlüğünü bari kadınlar engellemesin. Her kadın istediği gibi giyinip kuşanır. Bu konuda zihin yapımızı acilen değiştirmemiz gerekiyor."

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Sevim Alan: Bari kadınlar yapmasın
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