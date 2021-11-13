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Giriş Tarihi: 13.11.2021 19:51

Sevim Alan’ın yeni güzellik merkezi Üsküdar’da açıldı

Sevim Alan’ın yeni güzellik merkezi Üsküdar’da açıldı

Sevim Alan, İstanbul’daki 12’nci güzellik merkezini Üsküdar’da renkli bir davetle hizmete açtı. Alan, açılış kurdelesini AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ünlü sanatçılar Ceylan ve Altay’la birlikte kesti.

Güzellik uzmanı Sevim Alan, 'Sevim Alan Beauty Palace' adını taşıyan güzellik merkezi zincirini büyütmeye devam ediyor. Yeni şube, Üsküdar'da hizmete girdi. 12 Kasım Cuma günü düzenlenen açılış daveti, renkli görüntülere sahne oldu. Davete AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile müzik dünyasının ünlü isimleri Ceylan ve Altay da katıldı. Sevim Alan açılış kurdelesini üç özel davetlisiyle birlikte kesti.

HASAN TURAN: İÇİMİZ GİBİ DIŞIMIZ DA GÜZELLEŞECEK

İstanbul Milletvekili Hasan Turan, yaptığı açılış konuşmasında Sevim Alan'a başarı dileğinde bulundu: "İçimiz gibi dışımız da güzelleşecek burada. Hemşerilerimiz, hanımefendilerimiz hizmet alacaklar. Burası aynı zamanda muhabbetin bol olduğu, kahvelerin içildiği, dostlukların kazanıldığı, ilişkilerin kurulduğu bir mekan olacak. Hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyoruz."

PASTALAR KESİLDİ HALAYLAR ÇEKİLDİ

Kurdele kesiminin ardından Sevim Alan, yakın dostları Ceylan ve Altay'la birlikte pasta kesti. Bando takımının şovlarının ardından davetliler, davul zurna eşliğinde halay çekerek keyifli dakikalar geçirdi. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan ve daha önce dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın ekibinden ortaklık teklifi aldığı haberleriyle gündeme gelen Sevim Alan, yeni şube için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek "Güzel işler yaptığımız için tercih ediliyoruz, bu sayede şube sayımız da artıyor, çok mutluyuz" dedi.

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Sevim Alan’ın yeni güzellik merkezi Üsküdar’da açıldı
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