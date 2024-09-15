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Giriş Tarihi: 15.9.2024

Sevim muhtarla mahalleye kadın gücü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Sevim muhtarla mahalleye kadın gücü
Konya'da yaşadığı ilçenin tek kadın muhtarı olarak görev yapan 41 yaşındaki Sevim Koca, kadınların gücünü bir kez daha gösterdi. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde 5 erkek rakibini geride bırakıp muhtar seçilmeyi başaran Koca, 5 aylık sürede mahalleye kadın elinin değdiğinin görüldüğünü söyledi. Koca, "Kiminin ablası, kiminin kardeşi oldum. Herkesle bir aradayız, iç içeyiz. Kadınlarla birlikte güçlüyüz. Ekibim güçlü olmasa başaramazdık" dedi. Daha önce Karatay ilçesine bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde büfe işleten Koca vaktinin büyük bölümünü mahallede geçiriyor. Belediyenin yaptığı çalışmaları yakından takip eden Koca, "Azalarımızın birçoğu da kadınlardan oluşuyor" dedi.
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Sevim muhtarla mahalleye kadın gücü
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