Sevimli goril yavrusunun kaçak yolculuğu İstanbul’da son buldu

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nün geçici depolama alanına 20 Aralık'ta Nijerya'dan gelen ve dün Bangkok'a gitmesi gereken kargonun evraklarında içerik beyan edilmediği tespit edildi. Yapılan incelemelerde kafes tipindeki kutuda taşınması yasak ve nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" türü yavru bir maymun bulundu. Evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konuldu. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtildi.