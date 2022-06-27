Sevmek Zamanı 2. yeni bölüm izle! 27 Haziran 2022 Atv canlı yayın ile Sevmek Zamanı yeni ve son bölüm TEK PARÇA İZLE!

Sevmek Zamanı 2. Yeni bölüm izle ekranı ile araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Yayın hayatının başlarında olan dizi yaza damga vurmaya hazırlanıyor. Yapımını Süreç Film'in, yapımcılığını ise Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği diziyle ilgili olarak "Atv canlı yayın ile Sevmek Zamanı 2. Yeni bölüm izle" şeklindeki araştırmalar akşam saatleriyle hız kazandı. Diziyi internet ortamından takip etmekt isteyenler Atv canlı yayın ekranını takip ediyor. İşte Sevmek Zamanı 2. Yeni bölüm izle linki ve detaylar...
SEVMEK ZAMANI 2. BÖLÜM İZLE!
Kağan'ın evli olduğundan habersiz Firuze, her geçen gün aşka biraz daha teslim olur. Yaşadığı hayatta kendini mahkûm gibi hisseden Kağan için ise zaman iyice daralmaktadır. Ailesini korumaya çalışan Feryat'ın ilişkisi geri dönülmez bir yola girerken, geçmişin kâbusları da bir türlü peşini bırakmamaktadır. Bu sırada Firuze'ye âşık olan Mehmet, kendini ciddi bir kararın eşiğinde bulur. Çiğdem'in hayatı iyice zorlaşmaya başlar ama Ömer onu yalnız bırakmaz. Kağan'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Leyla büyük bir savaş başlatmak üzere hazırlığa başlar.
Yapımını Süreç Film'in, yapımcılığını ise Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği atv'nin yaza damga vuracak dizisi 'Sevmek Zamanı', pazartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle nefes kesti! Günün en çok izlenen dizisinde, bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesi izleyici ile buluştu. İlk bölümde oyuncuların performanslarının yanı sıra İstanbul manzaraları da göz doldurdu.
Çekimleri Kadıköy, Çamlıca, Yeldeğirmeni, Karaköy ve Moda gibi İstanbul'un en gözde semtlerinde gerçekleştirilen dizide İstanbul başrollerden biriydi. Bir vapur yolculuğu esnasında tanışan Firuze ve Kağan'ın aşkına ev sahipliği yapan İstanbul, nefes kesen kadrajlarla ekrana yansıdı.
'Sevmek Zamanı'nın genç aşıkları Firuze ve Kağan'ı Deniz Işın ve İlhan Şen canlandırıyor; kadroda Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün gibi isimler dikkat çekiyor.