Sevmek Zamanı nerede hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Atv’nin yeni dizisi Sevmek Zamanı’nın çekildiği yer...

Sevmek Zamanı çekildiği yerle merak konusu haline geliyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizi ilk bölümüyle bu akşam televizyon ekranlarına gelirken öte yandan "Sevmek Zamanı nerede hangi ilde ve ilçede çekiliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Başrollerinde son dönemde yıldızı parlayan genç isimlerin yer aldığı diziye dair detaylar gündemdeki yerini aldı. Peki, Sevmek Zamanı nerede hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İşte tüm detaylar...
SEVMEK ZAMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sevmek Zamanı dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Sevmek Zamanı dizisinde renkli görüntüler oluştu.
Kadrosunda İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem), Ozan Yiğit (Serdar), Zeynep Oymak (Bahar) gibi isimleri bulunduran "Sevmek Zamanı" dizisi, atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor.