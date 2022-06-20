Sevmek Zamanı nerede hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Atv’nin yeni dizisi Sevmek Zamanı’nın çekildiği yer...

Sevmek Zamanı çekildiği yerle merak konusu haline geliyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizi ilk bölümüyle bu akşam televizyon ekranlarına gelirken öte yandan "Sevmek Zamanı nerede hangi ilde ve ilçede çekiliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Başrollerinde son dönemde yıldızı parlayan genç isimlerin yer aldığı diziye dair detaylar gündemdeki yerini aldı. Peki, Sevmek Zamanı nerede hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İşte tüm detaylar...