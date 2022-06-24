Sevmek Zamanı oyuncuları ATV ile tam kadro! Sevmek Zamanı dizi konusu, yayın günü ve oyuncu kadrosu

Sevmek Zamanı konusu ile iddialı bir yapım ortaya koyarken sevilen başrol oyuncularıyla dizi severlerin gündemindeki yerini aldı. Haftanın her pazartesi günü ekranlara gelmeye hazırlanan dizide Firuze ve Kağan'ın aşkı anlatılacak. Sevmek Zamanı oyuncuları ile sevilen isimleri bir araya topluyor. Bu akşam sevenleri ile buluşacak dizi büyük ses getirecek. Peki, ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…
SEVMEK ZAMANI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?
ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı bu akşam ATV Ana Haber'in hemen ardından yayında olacak. 20.00'de başlayacak dizi ilk bölümü ile listelerdeki yerini alacak.
İşte Sevmek Zamanı konusu ve oyuncu kadrosu...
SEVMEK ZAMANI KONUSU
Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar.
Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.