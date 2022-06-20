Sevmek Zamanı uyarlama mı gerçek hikaye mi? ATV Sevmek Zamanı kitaptan mı uyarlama filmden mi?

SEVMEK ZAMANI KONUSU NEDİR?

Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar.