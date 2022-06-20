Sevmek Zamanı uyarlama mı gerçek hikaye mi? ATV Sevmek Zamanı kitaptan mı uyarlama filmden mi?

Sevmek Zamanı bu akşam ilk defa yayına girecek. Yaz sezonu beklenen dizilerinden biri olan dizi için araştırmalar devam ediliyor. Konusu, oyuncuları ve ne zaman vizyona gireceği dışında aynı zamanda Sevmek zamanı uyarlama mı gerçek hikaye mi sorusu yöneltiliyor. Peki, Sevmek Zamanı uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Kitaptan mı uyarlama filmden mi? İşte detaylar…
Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar.