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Giriş Tarihi: 20.6.2022 14:47

Sevmek Zamanı uyarlama mı gerçek hikaye mi? ATV Sevmek Zamanı kitaptan mı uyarlama filmden mi?

Sevmek Zamanı uyarlama mı gerçek hikaye mi? ATV Sevmek Zamanı kitaptan mı uyarlama filmden mi?

ATV yaz sezonuna Sevmek Zamanı ile giriyor. Sevmek Zamanı dizisinde yöresel konulara yer verilecek. Aynı zamanda Türk sinemasının en önemli eserlerinden Sevmek Zamanı uyarlaması mı sorularına da yer veriliyor. Konusu ve oyuncuları yanında bu soru da sıkça sorulmaktadır. Türk televizyon dizilerinde sürekli uyarlama olması, sebeplerden biridir. Peki, Sevmek Zamanı uyarlama mı gerçek hikaye mi? İşte detaylar…

Sevmek Zamanı bu akşam ilk defa yayına girecek. Yaz sezonu beklenen dizilerinden biri olan dizi için araştırmalar devam ediliyor. Konusu, oyuncuları ve ne zaman vizyona gireceği dışında aynı zamanda Sevmek zamanı uyarlama mı gerçek hikaye mi sorusu yöneltiliyor. Peki, Sevmek Zamanı uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Kitaptan mı uyarlama filmden mi? İşte detaylar…

SEVMEK ZAMANI KONUSU NEDİR?

Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar.

Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.

SEVMEK ZAMANI UYARLAMA MI?

Sevmek Zamanı'nın hem kitabı hem de filmi bulunmaktadır. Danielle Steel'in yazdığı roman ile Metin Erksan filminden uyarlanıyor mu sorusu sorulmaktadır. Cevap ise dizinin konusuna bakıldığına göre hayırdır.

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Sevmek Zamanı uyarlama mı gerçek hikaye mi? ATV Sevmek Zamanı kitaptan mı uyarlama filmden mi?
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