ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 27 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan Sevr Anlaşmasını gösteren ünlü haritada başka devletlerin kontrolüne bırakılan topraklar eğer bugün o devletlerin toprakları olarak kalmış olsaydı, Türkiye vatandaşlarının hangisini ziyaret etmesi için vize alması gerekmeyecekti? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 KASIM 2022)

ATV ile 27 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;