Şevval Nur 19 gündür kayıp! Şevval Nur neredesin?

Anne ve babası ayrı olan ve yaşında İstanbul'da yaşayan Şevval Nur Beyter 17 Şubat'tan evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Anne Nursel Sarı, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Şevval Nur bulunamadı.

Nursel Sarı, kızının en son bir arkadaşına "Başım belada bana 8 bin lira lazım" diye mesaj attığını söyledi. Kızının hayatından endişe duyduğunu ifade eden anne, "Kızım daha önce de evden ayrılmış Adana'da arkadaşlarının yanında bulmuştuk. Şimdi yine orada olabilir. Ama kaybolduğu günden bu güne haber alamıyoruz. Kızımı gören ya da yerini bilenlerin polisi aramasını istiyorum" dedi.