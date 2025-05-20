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Giriş Tarihi: 21.5.2025

Şevval’in katili ‘öldürebilirim’ notu düşmüş

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Şevval’in katili ‘öldürebilirim’ notu düşmüş
Adana'nın Çukurova ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Şevval Çiftçi'nin (20) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gönderildi. Acılı anne Sibel Çiftçi, Adli Tıp Kurumu önünde "Kızımı getirin bana, onu çok özledim" diyerek gözyaşı döktü. Engin Yüce, aynı evde kaldığı kız arkadaşı Çiftçi'yi bıçaklayarak öldürmüş, ardından 12. kattan atlayarak intihar etmişti. Katilin geride bıraktığı intihar mektubunda ise "Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim" yazdığı görüldü.
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Şevval’in katili ‘öldürebilirim’ notu düşmüş
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