Seyahat etmek gençleştiriyor

Avustralya'da yapılan çalışma, seyahat etmeyi sevenleri mutlu etti. Independent'te yer alan habere göre Edith Cowan Üniversitesi'nen bilim insanları, yeni insanlarla tanışma, doğayla temasa geçme, yürüme, besleyici değeri olan gıdalar tüketme gibi pratiklerin yaşlanma sürecini ertelediğini tespit etti. Akademisyenler, turizmle ilişkilendirilen bu deneyimlerin genç kalmaya yaradığını bildirdi. Araştırmanın baş yazarlarından Fangli Hu "Turizm yalnızca dinlenme ve eğlenceden ibaret değil. Kişisel ve toplumsal sağlıkta da önemli rol oynuyor'' dedi.