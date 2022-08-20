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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Seyahatsever gençlerin rotası Güneydoğu

Yurtlarda ücretsiz konaklama imkânından faydalanan gençlerin tercihleri arasında, tarihi mekânlar ve tescilli lezzetleriyle öne çıkan Güneydoğu da yer alıyor. Öğrenciler Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin ve Diyarbakır’ı gezdi

Seyahatsever gençlerin rotası Güneydoğu
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Seyahatsever Projesi ile yaz tatilinde gençlere 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkânı sunuldu. Tarihe yolculuk etmek isteyen gençlerden kimi trenle, kimi otobüsle, kimi de uçakla Güneydoğu'ya akın etti. Gaziantep'teki Abdulkadir Güllüoğlu Yurdu da kente gelen gençlere konaklama imkânı veriyor.



Öğrencilerden biri de yaz tatilinde yöresel yemekleri tatmak için kentleri gezen Kırklareli Üniversitesi Hemşirelik öğrencisi Yıldıray Demir oldu. Demir, "İstanbul'dan geldim. Sırasıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı gezeceğim. Değişik lezzetleri tatma, tarihi yerleri görme şansımız oluyor. Yurtlar gayet temizdi. Bizim için ev ortamı oluyor. Buradaki personel bizi odamıza kadar yerleştiriyor. Rezervasyonumuzu zaten önceden yaptırıyoruz. Kalma süremiz 3 gündü, 5 güne uzamış, teşekkür ediyoruz" dedi. Tatillerini yeni yerler görerek geçirmek isteyen gençlerin tercih ettiği kentlerden biri de "Peygamberler Şehri" Şanlıurfa oldu. Gençler, Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe ile Halfeti'yi gezdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Şanlıurfa Kız Öğrenci Yurdu Müdiresi Nigar Nazlı Tiyenç, "Misafirlerimizle bire bir ilgileniyoruz. Yaklaşık 200 öğrenci misafir ettik" diye konuştu. 626 gencin tercihi ise Diyarbakır oldu. Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu ile Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan gençler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam âleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi ecdat yadigârı eserleri, kültürel mekânları ve doğal güzellikleri görme fırsatı buldu. 500 genç de Mardin Artuklu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalırken, farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin hoşgörüyle kardeşçe yaşadığı, camileri, medreseleri, kiliseleri, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzaferan Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekânı gezme fırsatı buldu.

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Seyahatsever gençlerin rotası Güneydoğu
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