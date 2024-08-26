’Seyahatsever’ projesi ile 6 bin genç Fethiye’de tatil yaptı

Seyahatsever' projesi ile Türkiye'deki belirli yurtlar gibi Fethiye'de de KYK'nın kız ve erkek yurtları temmuz ve ağustos aylarında 18-30 yaş arasındaki gençlerin 5 gün boyunca ücretsiz kalarak tatil yapmalarına imkan sağladı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre 'Seyahatsever' projesi ile Fethiye'de son 3 yılda 13 bin gencin ücretsiz tatil yapması sağlanırken 2024 yılında 6 bin, 2023 yılında 4 bin, 2022 yılında 3 bin gencin ücretsiz şekilde Fethiye'de konakladığı KYK kız ve erkek yurtlarında gönüllerince tatil yaptıkları belirtildi.

Yetkililer önümüzdeki yıl yani 2025 yılında Fethiye'deki kız ve erkek KYK yurtlarında en az toplam 10 bin gencin konaklamasının beklendiğini de belirtiler. Seyahatsever' projesi ile Fethiye'de tatil yaptıklarını söyleyen gençler' 5 gün boyunca yurtta ücretsiz kaldık. İmkanlar çok güzeldi. Oldukça konforlu odalarda barındık herkese tavsiye ederiz en az 10-15 bin lira bütçemize katkı sağladık. Vereceğimiz konaklama ücreti cebimizde kaldı' ifadelerini kullandılar.