Haberler Yaşam Haberleri 'Seyahatsever' projesi ile 6 bin genç Fethiye'de tatil yaptı
Giriş Tarihi: 26.8.2024 09:26 Son Güncelleme: 26.8.2024 11:31

'Seyahatsever' projesi ile 6 bin genç Fethiye'de tatil yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı her yıl boş olan KYK yurtları için çeşitli projeler geliştirerek özellikle yurtların boş olduğu dönemlerde gerek emeklilerin gerekse gençlerin yararlanması için kapılarını iyice açmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye'deki belirli KYK yurtlarını son 3 yıldır' seyahatsever' projesi ile 18-30 yaş arasındaki gençlere ücretsiz açarken Muğla'nın Fethiye ilçesindeki kız ve erkek KYK yurtları da bu gençler için açık tutuldu. Bu projeye büyük ilgi olurken Fethiye'deki KYK yurtlarına bu proje kapsamında Temmuz ve Ağustos aylarında son 3 yılda toplam 13 bin kişinin konakladığı öğrenildi. Projeye göre her yıl 18-30 yaş arasındaki gençler Fethiye'yi tercih ederek bu yurtlarda konaklarken bu yılın temmuz ve ağustos aylarında toplam 6 bin gencin Fethiye'de konakladığı öğrenildi.

Erdoğan CANKUŞ
’Seyahatsever’ projesi ile 6 bin genç Fethiye’de tatil yaptı

Seyahatsever' projesi ile Türkiye'deki belirli yurtlar gibi Fethiye'de de KYK'nın kız ve erkek yurtları temmuz ve ağustos aylarında 18-30 yaş arasındaki gençlerin 5 gün boyunca ücretsiz kalarak tatil yapmalarına imkan sağladı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre 'Seyahatsever' projesi ile Fethiye'de son 3 yılda 13 bin gencin ücretsiz tatil yapması sağlanırken 2024 yılında 6 bin, 2023 yılında 4 bin, 2022 yılında 3 bin gencin ücretsiz şekilde Fethiye'de konakladığı KYK kız ve erkek yurtlarında gönüllerince tatil yaptıkları belirtildi.

Yetkililer önümüzdeki yıl yani 2025 yılında Fethiye'deki kız ve erkek KYK yurtlarında en az toplam 10 bin gencin konaklamasının beklendiğini de belirtiler. Seyahatsever' projesi ile Fethiye'de tatil yaptıklarını söyleyen gençler' 5 gün boyunca yurtta ücretsiz kaldık. İmkanlar çok güzeldi. Oldukça konforlu odalarda barındık herkese tavsiye ederiz en az 10-15 bin lira bütçemize katkı sağladık. Vereceğimiz konaklama ücreti cebimizde kaldı' ifadelerini kullandılar.

ARKADAŞINA GÖNDER
'Seyahatsever' projesi ile 6 bin genç Fethiye'de tatil yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA