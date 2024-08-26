‘Seyahatsever’ Projesi ile 6 bin genç Fethiye’de tatil yaptı

Emeklilerin tatil yapabilmesi için yaz döneminde boş olan bazı KYK yurtlarını ücretsis tahsis eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, bazı yurtları da Seyahatsever Projesi ile 18-30 yaş arasındaki gençlere ücretsiz olarak açıyor. Üç yıldır devam eden proje kapsamında gençler 5 gün boyunca ücretsiz tatil yapma imkanını buluyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde gençlere tahsis edilen KYK yurtları ise 2022'de 3 bin, 2023'te 4 bin, bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 6 bin olmak üzere, 3 yılda toplam 13 bin genci ağırlarken, gelecek yıl 10 bin gence ücretsiz tatil yaptırmayı hedefliyor. Seyahatsever Projesiyle 5 gün boyunca ücretsiz tatil yapan gençler, "Kaldığımız odalar, oldukça konforluydu. İmkanlar çok güzeldi. Vereceğimiz konaklama ücreti cebimizde kaldı. Herkese tavsiye ederiz" dedi.