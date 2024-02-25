Seyahatsever üçüzler dünyayı geziyor

Bolu'da yaşayan 24 yaşındaki üçüzler Furkan, Gürkan ve Serkan Özalp, kendi imkânlarıyla 6 yıl önce başladıkları seyahatleri kapsamında Türkiye'de birçok ilin yanı sıra dünyada çeşitli ülkeleri görme fırsatı buldu. Gidecekleri yerlere farklı ulaşım yollarıyla ulaşan üçüzler, yurtiçi konaklamalarında ağırlıklı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz kalma imkânından faydalanıyor. Beraber tatil yapmanın ve seyahat etmenin farklı bir duygu olduğunu keşfeden üçüzler, Türkiye'yi ve dünyayı gezmeye karar verdi. Daha sonra yurtiçi konaklamalarında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarda ücretsiz konaklama imkânı sunduğu "Seyahatsever" projesinden faydalanan gençler, bu sayede Türkiye'nin birçok ilini gezdi. Ucuz bilet buldukları uçakla ve farklı ulaşım yollarıyla bazı ülkelere de giden üç kardeş, gezip gördükleri yerleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Üçüzler şu ana kadar Gürcistan, Fas, İran, Mısır, Sri Lanka, Özbekistan, Kırgızistan ve Balkan ülkelerini gezdi.